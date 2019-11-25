Бывший "народный мэр" Горловки признался в шпионаже в пользу украинской разведки

По словам Матюхи, на протяжении последних пяти лет он пребывал "в оккупации, где занимался провокациями", а также способствовал возникновению конфликтов между группами ополченцев. Матюха пояснил, что о его миссии не знала даже супруга, которая после начала конфликта уехала в Киев.

"Действительно, Эдуард — это тот человек, который предоставлял необходимую информацию о реальной ситуации на оккупированных территориях", — заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий. В управлении разведки добавили, что благодаря Матюхе якобы узнали о планах "расширения вооруженной агрессии" России.

По словам Матюхи, упоминание того, что он был "народным мэром" и включен в базу "Миротворец", открыло ему "двери всюду" и сделало "героем на все две "республики". "Очень удачная идея была с моей стороны создать сайт "Миротворец" и включить меня на этот сайт, с моей подачи", — рассказал он. Со временем Матюха стал первым секретарем городского комитета "Коммунистической партии" ДНР, что позволило ему наладить контакты с КПРФ.