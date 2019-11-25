25.11.2019, 15:30

Бывший "народный мэр" Горловки признался в шпионаже в пользу украинской разведки

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Бывший "народный мэр" города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) Эдуард Матюха заявил, что является сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом он сообщил в эфире телеканала ТСН.

По словам Матюхи, на протяжении последних пяти лет он пребывал "в оккупации, где занимался провокациями", а также способствовал возникновению конфликтов между группами ополченцев. Матюха пояснил, что о его миссии не знала даже супруга, которая после начала конфликта уехала в Киев.

"Действительно, Эдуард — это тот человек, который предоставлял необходимую информацию о реальной ситуации на оккупированных территориях", — заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий. В управлении разведки добавили, что благодаря Матюхе якобы узнали о планах "расширения вооруженной агрессии" России.

По словам Матюхи, упоминание того, что он был "народным мэром" и включен в базу "Миротворец", открыло ему "двери всюду" и сделало "героем на все две "республики". "Очень удачная идея была с моей стороны создать сайт "Миротворец" и включить меня на этот сайт, с моей подачи", — рассказал он. Со временем Матюха стал первым секретарем городского комитета "Коммунистической партии" ДНР, что позволило ему наладить контакты с КПРФ.

"Именно зюгановская партия стала для Кремля платформой для всех пророссийских анклавов в других странах. Абхазия, Приднестровье, Северная Осетия, фейковые "ДНР" и "ЛНР" — все они координируются Кремлем через коммунистов", — утверждается в материале. Ответственным лицом, которое якобы занимается координацией правительств самопровозглашенных республик, Матюха назвал депутата Госдумы Казбека Тайсана.

С российскими коммунистами Матюха формировал гумконвои и якобы узнал, что одна из их задач — отправлять наличные сепаратистам. "Мне известно, что наличные доставляется путем так называемых гуманитарных конвоев. Если едет гуманитарный конвой, то приобщают соответствующее авто с этой наличкой", — заявил Матюха.

По его словам, в дальнейшем в ДНР и ЛНР могут провести референдум о присоединении их к России, создав еще один инструмент давления на власти Украины, чтобы добиться российской трактовки Минских соглашений или закона об особом статусе Донбасса. Он также заявил о том, что российское правительство якобы разрабатывает планы захвата Харьковской и Одесской областей и создании сухопутного коридора до полуострова Крым.

Как сообщает в сюжете представитель ГУР Вадим Скибицкий, Матюха поставлял украинской стороне "очень много информации". Впоследствии украинской спецслужбе удалось вывезти его из ДНР.

Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский отметил в Facebook, что Матюха пробыл "народным мэром" три дня, и назвал его "шутом гороховым", у которого не было допуска к гостайнам. По его словам, весь вред, который Матюха якобы нанес ДНР, заключался в воровстве и продаже поставлявшейся в качестве гуманитарной помощи муки, "пока ему не дали по лапам". "Какая страна — такие и разведчики", — заключил Бердичевский.

Эдуарда Матюху избрали "народным мэром" Горловки в мае 2014 года, однако вскоре Матюха покинул должность из-за конфликта между сепаратистами, разжигание которого, по его словам, было его заданием от украинской разведки. Вскоре после этого СБУ задержала в Бердянске "народного мэра" Горловки Владимира Колоснюка, обвинив его в закупке крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, автоматов и взрывчатки на сумму 2 млн гривен. При задержании подозреваемый оказал сопротивление.

Подробнее: https://www.newsru.com/world/25nov2019/matuha.html

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