Бывший муж принцессы Норвегии покончил с собой

Писатель, художник и бывший муж принцессы Норвегии Марты Луизы Ари Бен покончил с собой. Ему было 47 лет, сообщает VG со ссылкой на заявление семьи, передает РБК.
”С великой скорбью в наших сердцах мы, самые близкие родственники Ари Бена, должны объявить, что сегодня он покончил с собой”, — говорится в сообщении.
Король Норвегии Харальд V и его супруга Соня выразили соболезнования в связи со смертью Бена, сообщает NRK. Они отметили, что он много лет являлся важной частью их семьи.
”Мы скорбим о том, что наши внуки потеряли своего дорогого отца, и мы глубоко сочувствуем его родителям, брату и сестре”, — сказали они. Король и королева попросили уважать частную жизнь семьи писателя.
Ари Бен родился в 1972 году в Дании. Он дебютировал в качестве писателя в 1999 году. Бен выпустил три романа, два сборника рассказов, несколько пьес. Он женился на Марте Луизе в 2002 году, однако в 2016 году пара развелась. У них трое детей.
Последним произведением писателя стала книга ”Инферно”. Бен сообщал, что она отражает его внутреннее состояние.
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