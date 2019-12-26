Бывший муж принцессы Норвегии покончил с собой

”С великой скорбью в наших сердцах мы, самые близкие родственники Ари Бена, должны объявить, что сегодня он покончил с собой”, — говорится в сообщении.

Король Норвегии Харальд V и его супруга Соня выразили соболезнования в связи со смертью Бена, сообщает NRK. Они отметили, что он много лет являлся важной частью их семьи.

”Мы скорбим о том, что наши внуки потеряли своего дорогого отца, и мы глубоко сочувствуем его родителям, брату и сестре”, — сказали они. Король и королева попросили уважать частную жизнь семьи писателя.

Ари Бен родился в 1972 году в Дании. Он дебютировал в качестве писателя в 1999 году. Бен выпустил три романа, два сборника рассказов, несколько пьес. Он женился на Марте Луизе в 2002 году, однако в 2016 году пара развелась. У них трое детей.

Последним произведением писателя стала книга ”Инферно”. Бен сообщал, что она отражает его внутреннее состояние.