Бывший глава наркополиции Хельсинки помог перевезти 791 килограмм гашиша в Финляндию. Его осудили на 10 лет
Верховный суд Финляндии отклонил апелляцию бывшего главы наркополиции Хельсинки Яри Аарнио в масштабном деле о наркотических и должностных преступлениях, передает издание Yle.
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