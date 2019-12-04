Бывший глава наркополиции Хельсинки помог перевезти 791 килограмм гашиша в Финляндию. Его осудили на 10 лет

Таким образом, решение надворного суда, вынесенное еще в июне, остается в силе.

Надворный суд вынес приговор за пять тяжких наркотических и три тяжких должностных преступления. Аарнио был приговорен к десяти годам лишения свободы. Согласно надворному суду, Аарнио принимал участие в организации пяти перевозок наркотиков из Голландии в Финляндию. В бочках, переправленных из Нидерландом, находилось в общей сложности 791 килограмм гашиша.

Высший суд лишил возможности апелляции также Кейо Вилхунена, который был приговорен как соучастник Аарнио.