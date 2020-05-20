Бывший глава ДНР: по моему личному приказу были расстреляны четверо украинских граждан

В беседе Гиркин признался, что во время участия в боевых действиях на востоке Украины в 2014 году по его личному приказу были расстреляны как минимум четверо украинских граждан, которых в интервью он назвал "диверсантами". Также по приказу Гиркина были расстреляны несколько ополченцев "ДНР" — за мародёрство и пытки. Одного из них, по словам бывшего командира сепаратистов, он убил лично. "Иногда мы хоронили, даже не зная кого", — признался Гиркин, приводит его слова "Радио Свобода".

Отвечая на вопрос о сбитом в июле 2014 года в небе над Донбассом малайзийском "Боинге", в результате чего погибли 298 иностранных граждан, Гиркин, которого международное следствие считает одним из виновников преступления, признал себя "косвенно ответственным" за него и отметил, что не удивится, если предстанет перед Гаагским трибуналом.

Гиркин, однако, подчеркнул, что "ополчение не сбивало" самолёт, летевший рейсом MH17. На дальнейшие вопросы об инциденте Гиркин отвечать отказался, отметив, что ему жалко жертв и что он не сомневается в "участии" в том, что произошло, и украинской стороны.