Бывший боец рижского ОМОНа о событиях 1991 года: из наших стволов не был убит ни один человек

Марат, как вы оказались в рижском ОМОНе?

Я оказался в ОМОНе после службы в армии. Многие в то время, закончив службу в армии, шли работать в милицию, в КГБ и так далее.

Вы бывший спецназовец?

Скажем так, служил нормально; пришел в звании старшины срочной службы, это самое высокое звание, которое может быть.

В России бытует образ рижского ОМОНа как неких Рэмбо. Это соответствовало действительности?

Люди были разные, кто-то сильнее, кто-то слабее. Конечно, в ОМОНе служили и после армии, и после спецназа, и после ВДВ. Отряд милиции особого назначения создавался на базе МВД, их задачей была борьба с оргпреступностью, задержание опасных вооруженных преступников. Так люди были опытные. Моя дальнейшая служба проходила в тюменском облисполкоме ОВД, Тюмень была очень криминогенным местом.

Рижский ОМОН выезжал в горячие точки, в том числе и в Карабах в 1989 году, и в другие места. У нас была хорошая подготовка.

Январь 1991-го года в Риге и во всей Латвии стал тяжелым временем. Что вам особенно запомнилось из тех дней? Какие были настроения среди бойцов рижского ОМОНа?

Настроение было нормальное, было чуть тревожно. Ребята все были молодые, моложе тридцати лет, люди были хорошо подготовленные, не из робкого десятка.

После августа 1991 года бойцы ОМОНа покинули Латвию. Вы упомянули, что были переведены в Тюмень. Когда вы вернулись, не попали ли вы под наказание?

Не могу сказать, что были какие-то репрессии против меня. Расследование велось странно: был суд, кого-то осудили, кого-то нет. Под суд попали и те, кто вовсе не служил в рижском ОМОНе. Известен случай когда осудили Семёна Ковалькова как бойца рижского ОМОНа, хотя он не работал у нас ни одного дня. Осуждены были два водителя, которые не имели ни малейшего отношения к этому. А еще осудили двоих собаководов! Понятно, что кого-то просто нужно было судить, это такая политическая показуха. Но представьте, что суд квалифицировал преступление по статье 59 ”измена Родине”, а затем переквалифицировал в 82-ю статью ”свержение существующего строя вооруженным путём”. Мне думается, что это был политический фарс, народу бросили кость и устроили зрелище.