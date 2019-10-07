Бывшему мэру Даугавпилса придется заплатить штраф за незнание латышского

Эйгимсу придется заплатить штраф 290 евро за недостаточное использование государственного языка при исполнении профессиональных обязанностей. Это решение может быть обжаловано в 10-дневный срок.

Осенью 2017 года Центр гоязыка обязал Эйгимса заплатить штраф за незнание латышского языка на высшем уровне, хотя сертификат, подтверждающий его навыки, имеется. На то, чтобы улучшить свои языковые способности, мэру было дано полгода. В 2018 году мэра повторно оштрафовали.