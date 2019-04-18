Бывшего президента Перу заподозрили в коррупции. При аресте он покончил с собой

69-летний политик выстрелил себе в голову. Это произошло до того, как полицейские успели его арестовать. Адвокат бывшего президента подтвердил, что тот стрелял в себя сам. Гарсию госпитализировали в критическом состоянии в больницу. Спасти его жизнь врачам не удалось.

Ранее полиция Перу получила ордер на предварительное заключение Алана Гарсии сроком на десять дней по делу в отмывании денег и сговоре с отягчающими обстоятельствами. Бывшего президента заподозрили в получении взяток от бразильской строительной компании Odebrecht во время его второго срока правления в 2006-2011 годах. По версии следствия, это связано со строительством линии метро в Лиме. Компания Odebrecht в 2016 году признала, что с 2004 года заплатила в Перу взяток на 29 миллионов долларов, чтобы выиграть выгодные контракты.

Алан Гарсия отрицал все обвинения во взяточничестве. Он называл себя жертвой политического преследования. 17 ноября 2018 года Гарсия пришел в посольство Уругвая в Лиме и попросил там политического убежища. Уругвайские власти рассматривали его просьбу около двух недель; все это время Гарсия находился в посольстве. В начале декабря Уругвай отказал ему в убежище, и бывший президент Перу был вынужден покинуть резиденцию.

Алан Гарсия дважды занимал пост президента Перу — с 1985 по 1990 год, а также с 2006 по 2011 год. Он четырежды становился лидером партии Американский народно-революционный альянс, от которой баллотировался в президенты.