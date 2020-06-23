23.06.2020, 14:38

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

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Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
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Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом сообщает ”Sputnik Киргизия”.

Суд признал Атамбаева виновным, постановив конфисковать у него государственные награды и имущество.

Государственное обвинение просило назначить Атамбаеву 15 лет лишения свободы.

В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Через семь лет он уехал из Киргизии, получив условно-досрочное освобождение из-за ”тяжелой болезни”.

Атамбаев также обвиняется в убийстве, организации захвата власти, коррупции и незаконном обогащении. В августе 2019 года киргизский спецназ во время попытки задержания Атамбаева вступил в столкновения с его сторонниками. Позже экс-президенту вручили обвинительные акты по делу о беспорядках.

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