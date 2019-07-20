Были ли американцы на Луне? Опрос RusDelfi

Ровно 50 лет назад, 20 июля 1969 года, нога человека - его имя Нил Армстронг - ступила на Луну. Или, как гласит популярная теория, не ступила.
Согласно конспирологической теории под названием "Лунный заговор", съемки высадки были срежиссированны и сняты в голливудском павильоне. В качестве доказательств сторонники теории приводят такие:
- Уровень технологического развития НАСА не позволял отправить человека на Луну.
- Отсутствие звёзд на фотографиях с поверхности Луны.
- Фотоплёнка космонавтов должна была расплавиться от полуденной температуры на Луне.
- Развевающийся флаг в вакууме.
- И другие
Теория "Лунного заговора" нередко обыгрывалась в кино и других произведениях массовой культуры. В частности, в её реальности убеждает своего собеседника главный антигерой третьего сезона сериала "Фарго".
А как вы считаете, высаживались ли астронавты Apollo 11 на Луне?
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