BuzzFeed: Всемирный фонд дикой природы нанимает лесников, которые пытают и убивают подозреваемых в браконьерстве

На теле погибшего не было живого места. По данным судмедэкспертов, у него были сломаны семь ребер. Версия о пытках подтверждена показаниями вдовы Шикарама и еще семи свидетелей.

Трех рейнджеров нацпарка, включая начальника, обвинили в убийстве, но несколько месяцев спустя уголовное дело при активном давлении со стороны WWF было закрыто. Фонд представил это как победу в борьбе с браконьерством и продолжил финансирование службы охраны парка. Позже один из рейнджеров Камаль Кунвар был взят на работу в благотворительный проект WWF, а в 2014 году был награжден фондом за свою деятельность. Более того, он написал мемуары, в которых описал один из любимых методов допроса: пытку водой.

По утверждению BuzzFeed, истязания тех, кого считают причастными к браконьерству, являются обычной практикой. Так, в Камеруне в 2017 году лесники национального парка, который финансируется WWF, пытали 11-летнего мальчика на глазах у его родителей. Позднее односельчане пострадавшего направили жалобу во Всемирный фонд дикой природы. Спустя несколько месяцев родители мальчика сказали, что не получили никакого ответа.

Для получения данных о браконьерах WWF, как пишет BuzzFeed, использует сеть оплачиваемых информаторов из числа местных жителей. Издание подчеркивает, что тем самым организация ставит их жизни под угрозу, так как в случае возникновения опасной ситуации у фонда, в отличие от государственных служб, нет возможности защитить информатора, пишет Meduza.

Оборотная сторона защиты природы заключается еще и в том, что привычной среды обитания лишаются, зачастую, местные племена охотников и собирателей. Например, еще в 1872 году, задолго до появления WWF, индейские племена были вынуждены оставить земли своих предков, на которых создали Йеллоустонский национальный парк. Сейчас в такой же ситуации оказались племена тхару в Непале и бака в Центральной Африке.

Туземцев рассматривают как врагов местной флоры и фауны, хотя они веками были встроены в экосистему и могут принести большую пользу в сфере борьбы за сохранение природы. "Бака — глаза и уши леса, и действительно могли бы помочь в его сохранении", — считает камерунский правозащитник Чарльз Джонс Нсонкали.

Хотя WWF обещает расследовать все жалобы на действия рейнджеров, процедура их подачи слишком сложна, а по факту многие из них вообще не рассматриваются, утверждает BuzzFeed.

В WWF отказались отвечать на подробные вопросы, направленные в организацию в связи с расследованием. В фонде лишь заявили, что инициируют независимую проверку информации о пытках и других нарушениях прав человека, выявленных журналистами.

"Нарушения прав человека совершенно недопустимы, а защита природы не может быть их оправданием ни при каких условиях", — заявили в WWF.

BuzzFeed ведет расследование в отношении WWF уже год. За это время было опрошено около 100 человек в шести странах.

WWF был основан группой натуралистов, в основном британских, в 1961 году в Цюрихе. В настоящий момент филиалы фонда действуют в 40 странах. Сторонниками WWF являются многие звезды и общественные деятели.

Благотворительные рекламные кампании WWF представляют рейнджеров как "первую и последнюю линию обороны планеты" от браконьеров. Только в 2017 году WWF получил 767 миллионов евро пожертвований. Больше половины этой суммы поступило от частных лиц.