Business Insider назвал лучшее вооружение НАТО для противостояния России

На четвертом месте находится противолодочный американский самолет Boeing P-8A Poseidon. В первую пятерку образцов вооружения альянса также вошли фрегаты стран — участниц НАТО, в частности Италии, Франции, Испании, Дании и Норвегии.

Основным боевым вертолетом, который может быть использован в вероятном конфликте с Россией, назван американский AH-64 Apache. Главной сухопутной бронетехникой НАТО считается немецкий танк Leopard-2, получивший репутацию ”неуничтожимого”, как отмечает издание.

Также эксперты отмечают большие возможности американских авианосцев класса Nimitz, противоракетных комплексов Patriot и подводных лодок класса Virginia. Эти субмарины замыкают десятку лучших образцов вооружения НАТО, которые могут быть использованы против России.

Хизер Конли в беседе с Business Insider подчеркнула, что Россия, вероятно, продолжить оказывать давление на НАТО с помощью кибератак. При этом альянсу необходимо задуматься об ответе России в сфере новейших военных систем, а также гиперзвукового оружия, считает она.

В ноябре прошлого года Business Insider поставил армию России на второе место в списке сильнейших в мире, рейтинг возглавили Вооруженные силы США. Тройку замкнула армия Китая, в десятку лидеров также вошли Франция, Великобритания, Индия, Япония, Турция, Германия и Южная Корея. При этом издание отмечало, что российская армия является самой сильной в Европе, ей уступают Франция и Британия. В десятке европейских стран с самыми сильными армиями также указывались Италия, Испания, Польша, Греция, Бельгия и Украина.