12.02.2021, 22:00

Брюссель прокомментировал слова Лаврова о возможном разрыве отношений РФ и ЕС

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Брюссель прокомментировал слова Лаврова о возможном разрыве отношений РФ и ЕС
screenshot youtube

Комментируя высказывание главы МИД РФ о возможном прекращении отношений России с ЕС, в Брюсселе заявили, что все действия российского руководства говорят о его неготовности к диалогу и сотрудничеству, пишет DW.

Брюссель расценивает действия Москвы как нежелание идти на диалог и сотрудничество. Об этом официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил в пятницу, 12 февраля, комментируя слова главы МИД России Сергея Лаврова о готовности РФ разорвать отношения с Евросоюзом.

"Взаимовыгодное сотрудничество будет всегда, когда другая сторона готова к такому сотрудничеству и диалогу. Россия явно дала понять, что она не готова идти в этом направлении. Это было сделано с помощью многих сигналов, а не только посредством этого интервью", — указал Стано на пресс-конференции, отметив, что руководство ЕС "в курсе того, как Лавров был процитирован в прессе, и в какой трактовке Кремль потом попытался представить его слова". В интервью YouTube-каналу "Соловьев Live", российский министр заявил, что разрыв отношений России и ЕС возможен, если Москва увидит санкции, несущие угрозу для экономики РФ. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что слова Лаврова были искажены, поскольку были поданы без контекста.

"Действия РФ подчеркивают, как она хочет строить отношения"

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По словам Петера Стано, все действия России "сейчас подчеркивают то, как она хочет строить отношения с Европейским Союзом" и, чтобы понять это, "не нужны интервью министра иностранных дел российским СМИ": "Мы это видим совершенно ясно и четко по реакции на инициативу верховного представителя ЕС развернуть негативный тренд в наших отношениях".

Пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС подчеркнул, что Евросоюз строит свои отношения с Россией, как и с любым партнером, на основе определенных ценностей, на основе собственных интересов, соблюдения международного права и тех обязательств, которые накладывает членство в международных организациях, на основе добрососедства. По словам Петера Стано, об этом верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил Сергею Лаврову в ходе визита в Москву.

Встреча с Лавровым подтвердила, что "Европа и Россия двигаются в разные стороны", заявил после этого европейский дипломат. По мнению Борреля, Россия "видит в демократических ценностях экзистенциальную угрозу". Он намерен предложить ввести санкции в отношении России. Министры иностранных дел государств ЕС обсудят этот вопрос 22 февраля.

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