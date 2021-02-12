Брюссель прокомментировал слова Лаврова о возможном разрыве отношений РФ и ЕС

Брюссель расценивает действия Москвы как нежелание идти на диалог и сотрудничество. Об этом официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил в пятницу, 12 февраля, комментируя слова главы МИД России Сергея Лаврова о готовности РФ разорвать отношения с Евросоюзом.

"Взаимовыгодное сотрудничество будет всегда, когда другая сторона готова к такому сотрудничеству и диалогу. Россия явно дала понять, что она не готова идти в этом направлении. Это было сделано с помощью многих сигналов, а не только посредством этого интервью", — указал Стано на пресс-конференции, отметив, что руководство ЕС "в курсе того, как Лавров был процитирован в прессе, и в какой трактовке Кремль потом попытался представить его слова". В интервью YouTube-каналу "Соловьев Live", российский министр заявил, что разрыв отношений России и ЕС возможен, если Москва увидит санкции, несущие угрозу для экономики РФ. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что слова Лаврова были искажены, поскольку были поданы без контекста.

"Действия РФ подчеркивают, как она хочет строить отношения"



По словам Петера Стано, все действия России "сейчас подчеркивают то, как она хочет строить отношения с Европейским Союзом" и, чтобы понять это, "не нужны интервью министра иностранных дел российским СМИ": "Мы это видим совершенно ясно и четко по реакции на инициативу верховного представителя ЕС развернуть негативный тренд в наших отношениях".

Пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС подчеркнул, что Евросоюз строит свои отношения с Россией, как и с любым партнером, на основе определенных ценностей, на основе собственных интересов, соблюдения международного права и тех обязательств, которые накладывает членство в международных организациях, на основе добрососедства. По словам Петера Стано, об этом верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил Сергею Лаврову в ходе визита в Москву.

Встреча с Лавровым подтвердила, что "Европа и Россия двигаются в разные стороны", заявил после этого европейский дипломат. По мнению Борреля, Россия "видит в демократических ценностях экзистенциальную угрозу". Он намерен предложить ввести санкции в отношении России. Министры иностранных дел государств ЕС обсудят этот вопрос 22 февраля.