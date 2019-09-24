Британский Верховный суд признал приостановку работы парламента незаконной

Верховный суд Великобритании признал незаконной инициированную премьером Борисом Джонсоном приостановку работы парламента.
"Решение просить королеву о пророгации парламента было незаконным", — сказала председатель Верховного суда баронесса Бренда Хейл, объявляя вердикт.
Слушания по данному делу продолжались три дня. Премьеру данное решение суда грозит серьезными репутационными потерями, если не отставкой.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил согласие королевы на закрытие парламента с 10 сентября до 14 октября. Он объяснил свое решение тем, что правительству нужно представить свою новую повестку и начать реализовывать внутриполитическую программу.
Многие парламентарии же обвинили Джонсона в намерении вывести 31 октября страну из ЕС без сделки, сокрытии связанной с этим информации и документов, а также дезинформации королевы для получения санкции на приостановку работы парламента. Верховный суд, таким образом, поддержал их точку зрения.
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