Британский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы

"Трудно представить более наглядный случай такого рода нарушения закона. Приговор — 50 недель", — приводит корреспондент телеканала слова судьи.

Речь идет о событиях 2012 года. Тогда Ассанжа обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах, и Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции. Сам основатель Wikileaks, выйдя на свободу под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В дальнейшем власти Швеции закрыли это дело.

В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks.

2 мая Ассанжу предстоит вновь явиться в суд, рассматривающий вопрос о его экстрадицию в США.