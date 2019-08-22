22.08.2019, 16:40

Британский премьер пообещал Зеленскому не поддерживать возвращение России в G7

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Gazeta.ru
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Британский премьер пообещал Зеленскому не поддерживать возвращение России в G7
Борис ДжонсонEmmanuele Contiini / Scanpix

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил президента Украины Владимира Зеленского, что Англия проголосует против возвращения России в G7. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Отмечается, что о своем решении Джонсон заявил во время телефонного разговора с Зеленским.

Уточняется, что глава Украины поблагодарил британского премьера за твердую и принципиальную позицию Великобритании.

Поясняется, что Джонсон согласился с Зеленским о невозможности возвращения России в G7, где решаются глобальные международные проблемы.

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