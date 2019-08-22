22.08.2019, 16:40
Британский премьер пообещал Зеленскому не поддерживать возвращение России в G7(17)
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил президента Украины Владимира Зеленского, что Англия проголосует против возвращения России в G7. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
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