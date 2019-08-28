Британский премьер Борис Джонсон решил приостановить работу парламента

Как сообщает телеканал Sky News, парламентарии выходят с каникул 3 сентября, но, по плану Джонсона, работа парламента будет заморожена с 9 сентября по 14 октября - даты, когда перед депутатами должна будет выступить королева.

Приостановка работы парламента возможна в рамках противоречивой процедуры под названием prorogation - "отсрочка", объясняет Business FM. Как правило, британский парламент формально приостанавливает работу после окончания одной и до начала другой сессии, это длится несколько дней и не влияет на деятельность законотворческого органа.

Тем не менее, если в период prorogation назначается выступление нового премьер-министра перед парламентом и королевой, это может отсрочить начало новой сессии. О назначении даты "королевской речи" новый глава правительства "просит" саму королеву, но ее одобрение считается формальностью.

По оценкам BBC, в этот раз приостановка работы британского парламента может продлиться до 23 дней. Решение уже привело к обвалу курса фунта стерлингов более чем на процент.