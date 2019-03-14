Британский парламент проголосовал за отсрочку "Брекзита"

Депутаты Палаты общин не хотят нового референдума по "Брекзиту", но выступают за отсрочку выхода страны из ЕС. Парламент готов к третьему голосованию по договору с Брюсселем об условиях и порядке "Брекзита".
Парламент Великобритании явным большинством высказался за отсрочку "Брекзита" и третье голосование по договору с Брюсселем об условиях и порядке выхода страны из состава Евросоюза. В ходе голосования вечером в четверг, 14 марта, 412 депутатов Палаты общин поддержали предложение правительства о том, чтобы попросить ЕС об отсрочке "Брекзита", запланированного на 29 марта, и на будущей неделе вновь провести голосование по договору с Брюсселем о порядке "Брекзита", который они уже отклоняли дважды. Против этой инициативы правительства высказались 202 депутата.
Ранее депутаты подавляющим большинством отвергли целый ряд поправок, в том числе о проведении нового референдума по "Брекзиту". Парламентарии также постановили оставить контроль над процессом "Брекзита" за премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
Из-за глубоких разногласий британские парламентарии до сих пор так и не смогли ратифицировать договор о порядке "Брекзита", согласованный Терезой Мэй с Брюсселем, и пришли к выводу, что им не успеть проделать всю необходимую работу до 29 марта. Отсрочка "Брекзита", однако, станет возможной лишь в том случае, если на нее согласятся все остальные 27 стран-членов ЕС.
Условия Терезы Мэй
Мэй косвенно увязала голосование об отсрочке "Брекзита" с решением по договору о порядке выхода Британии из ЕС. Она полагает, что депутаты должны иметь возможность выбрать между длительной и кратковременной отсрочкой. Тереза Мэй подчеркнула, что кратковременная отсрочка до 30 июня станет возможной лишь в том случае, если депутаты одобрят договор с Брюсселем не позднее 20 марта — то есть за день до следующего саммита ЕС.
Глава британского правительства указала, что любая более длительная отсрочка потребует участия Великобритании в выборах в Европарламент, назначенных на 23 — 26 мая. Европарламент нового созыва соберется на первое заседание 2 июля.
Председатель Совета ЕС Дональд Туск ранее высказался за отсрочку "Брекзита" как минимум на один год, чтобы дать Британии достаточно времени для выработки стратегии развода с Евросоюзом. Наблюдатели полагают, что другие страны ЕС согласятся на отсрочку "Брекзита", однако они пока не согласовали единой линии в данном вопросе. Так председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер до сих пор выступал лишь за кратковременную отсрочку "Брекзита" на период до выборов в Европарламент.