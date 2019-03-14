Британский парламент проголосовал за отсрочку "Брекзита"

Парламент Великобритании явным большинством высказался за отсрочку "Брекзита" и третье голосование по договору с Брюсселем об условиях и порядке выхода страны из состава Евросоюза. В ходе голосования вечером в четверг, 14 марта, 412 депутатов Палаты общин поддержали предложение правительства о том, чтобы попросить ЕС об отсрочке "Брекзита", запланированного на 29 марта, и на будущей неделе вновь провести голосование по договору с Брюсселем о порядке "Брекзита", который они уже отклоняли дважды. Против этой инициативы правительства высказались 202 депутата.

Ранее депутаты подавляющим большинством отвергли целый ряд поправок, в том числе о проведении нового референдума по "Брекзиту". Парламентарии также постановили оставить контроль над процессом "Брекзита" за премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Из-за глубоких разногласий британские парламентарии до сих пор так и не смогли ратифицировать договор о порядке "Брекзита", согласованный Терезой Мэй с Брюсселем, и пришли к выводу, что им не успеть проделать всю необходимую работу до 29 марта. Отсрочка "Брекзита", однако, станет возможной лишь в том случае, если на нее согласятся все остальные 27 стран-членов ЕС.

Условия Терезы Мэй