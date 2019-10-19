Британский парламент проголосовал за новую отсрочку "Брекзита"

Таким образом депутаты решили, что правительство премьер-министра Бориса Джонсона должно сначала принять законодательство, необходимое для выхода из Евросоюза, а затем выносить на голосование проект сделки с Брюсселем. Выступая на чрезвычайном заседании парламента 19 октября Летвин подчеркнул, что он поддерживает соглашение, которого добился Джонсон.

Свою поправку Летвин назвал подстраховкой — чтобы сделка по ”Брекзиту” принималась уже после того, как все остальные вопросы улажены. В противном случае, по мнению Летвина, консерваторы могут уже после одобрения соглашения Джонсона отклонить законопроект о выходе из Евросоюза — тогда Великобритания может покинуть ЕС без сделки. Ведь сам Джонсон говорил, что либо будет принято его соглашение, либо соглашения вообще не будет. Поправка Летвина обязывает премьер-министра попросить Брюссель о новой отсрочке, так как правительство точно не успеет окончательно одобрить соглашение до конца 19 октября (с запланированной датой ”Брекзита” 31 октября).

После голосования Джонсон объявил, что не намерен просить об отсрочке, а необходимый для выхода из Евросоюза законопроект будет внесен на рассмотрение парламента на следующей неделе. Джонсон уверен, что сможет добиться завершения всех формальностей для выполнения ”Брекзита” 31 октября.

В ответ лидер оппозиции Джереми Корбин напомнил Джонсону, что закон обязывает его попросить об отсрочке, так как окончательное решение до конца 19 октября принять точно не удастся.