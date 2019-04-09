Британский парламент одобрил закон об отсрочке "Брекзита"

Согласно документу, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна назвать новый крайний срок выхода страны из состава ЕС, затем его должен одобрить парламент, после чего запрос будет передан в Европейский Союз.

Экстренный саммит лидеров Евросоюза по "Брекзит" назначен на 10 апреля. Если новую дату выхода Великобритании из ЕС не утвердят, она будет вынуждена покинуть Евросоюз 12 апреля. Ранее Мэй попросила Брюссель об отсрочке "Брекзита" до 30 июня.