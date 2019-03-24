Британский министр опроверг слухи о подготовке путча против Терезы Мэй

Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд опроверг слухи о том, что члены правительства готовят путч с целью смещения премьер-министра Терезы Мэй на фоне разногласий о "Брекзите".

"Нет, я не думаю, что это так. Смена премьер-министра не поможет. Рассуждать о смене игроков на доске в настоящее время — это, честно говоря, самолюбование. Британия должна найти путь упорядоченного выхода из ЕС вместо того, чтобы стараться сместить Терезу Мэй", — сказал Хаммонд в интервью телеканалу Sky в воскресенье, 24 марта.

Глава британского Минфина отрицал, что он пытается сделать временным премьером главу секретариата кабинета министров Дэвида Лидингтона, который фактически является заместителем Терезы Мэй. "Нет, это не так", — подчеркнул он.

Ранее еженедельник The Sunday Times сообщил, что Мэй теряет поддержку в собственных рядах, и 11 членов кабинета готовы отвернуться от нее. В сообщении отмечалось, что в преемники Терезе Мэй рассматриваются несколько кандидатов, в том числе Лидингтон, министр охраны окружающей среды Майкл Гоув и глава МИД Джереми Хант.