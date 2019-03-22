22.03.2019, 19:25

Британский кабмин намерен предложить новые варианты Brexit, в том числе его отмену

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NEWSru.com
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Big Ben
Big BenFoto: JUSTIN TALLIS, AFP

Правительство Великобритании рассматривает возможность предложить парламенту проголосовать по семи альтернативным вариантам осуществления выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, если Палата общин в очередной раз отвергнет соглашение об условиях Brexit. Об этом в пятницу сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники в кабинете министров.

Так, депутатам может быть предложен выбор между проведением второго референдума по Brexit, его отменой путем отзыва статьи 50 Лиссабонского договора или выходом из ЕС без сделки. В числе других вариантов — достигнутое премьер-министром Терезой Мэй соглашение по Brexit или оно же, но с возможностью сохранения членства страны в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке, а также заключение соглашения о свободной торговле.

По словам одного из чиновников, правительство всерьез опасается очередного поражения сделки Мэй по Brexit. В связи с этим потребовалась выработка альтернативных вариантов, призванных помочь депутатам парламента выбрать вектор, по которому будет развиваться Brexit, передает ТАСС.

В четверг 27 глав государств и правительств ЕС приняли на саммите Евросоюза единогласное решение об отсрочке Brexit на основании двух возможных сценариев. Brexit будет отложен до 22 мая, если британский парламент одобрит до конца марта соглашение с Брюсселем о выходе, или до 12 апреля, если это соглашение одобрено не будет.

Сделка об условиях Brexit, о которой идет речь, ранее дважды была отвергнута парламентом Великобритании (15 января и 12 марта). До настоящего момента евроскептики в правящей Консервативной партии и Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии, которая оказывает необходимую поддержку правительству Мэй в парламенте, заявляли, что их позиция неизменна и что за соглашение с ЕС в нынешнем виде они голосовать не будут.

При таком раскладе сил одобрение соглашения на следующей неделе Палатой общин выглядит маловероятным. Под вопросом остается и проведение самого голосования, поскольку на этой неделе спикер Палаты общин Джон Беркоу предупредил, что не даст правительству инициировать его в третий раз, пока в соглашение не будут внесены существенные изменения.

Великобритания будет обязана провести выборы в Европарламент (ЕП), которые назначены на 23-26 мая, если к этому времени не покинет Евросоюз. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС, который завершается в пятницу в Брюсселе.

В документе подчеркивается, что "в течение всего срока отсрочки Соединенное Королевство остается государством-членом со всеми правами и обязательствами, изложенными в договорах и в законодательстве ЕС".

Кроме того, лидеры ЕС заявили, что решение Евросоюза отложить дату выхода Великобритании из состава сообщества исключает пересмотр соглашения об условиях Brexit, которое было достигнуто Брюсселем и Лондоном 25 ноября. "Отсрочка также исключает любой пересмотр соглашения о выходе, — отмечается в документе. — Любое одностороннее обязательство, заявление или другой акт Соединенного Королевства должны соответствовать букве и духу соглашения о выходе".

ЕС отмечает, что принятое накануне вечером решение об отсрочке Brexit согласовано с Великобританией.

Петиция за отмену Brexit в интернете привлекла уже более 3 млн подписей

Петицию за отмену выхода Великобритании из Евросоюза на сайте британского парламента поддержали уже более 3 миллионов 360 тысяч человек. Данное прошение было зарегистрировано 20 февраля, однако вирусную популярность оно получило лишь в последние дни, собрав за последние сутки более двух миллионов подписей. Как сообщили ранее в комитете Палаты общин, который занимается рассмотрением петиций, ходатайство установило абсолютный рекорд по скорости сбора подписей.

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Число желающих поддержать петицию, авторы которой предлагают отозвать статью 50 Лиссабонского договора, в четверг было настолько большим, что сайт периодически переставал работать, в то время как от 80 тыс. до 100 тыс. человек одновременно просматривали его. "Правительство неоднократно заявляло, что выход из ЕС — это "воля народа". Мы должны покончить с этим утверждением, продемонстрировав силу общественной поддержки идее остаться в ЕС. Референдум может не состояться, поэтому голосуйте сейчас", — говорится в тексте петиции.

Согласно действующей в Великобритании процедуре, любая петиция, набравшая более 10 тысяч подписей, требует официальной реакции правительства, а после достижения отметки в 100 тысяч подписей должна быть рассмотрена в парламенте. Несмотря на резонанс, который прошение вызвало в британском обществе, правительство не считает целесообразным отказываться от Brexit. "Я не думаю, что мы должны отозвать статью 50", — сказала премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

Больше всего сторонников отмены Brexit, судя по географии сбора подписей, проживает в крупных городах Англии и Шотландии, таких как Лондон, Манчестер, Бристоль, Брайтон, Эдинбург, Глазго, а также в Оксфорде и Кембридже.

Самым популярным прошением на сайте британского парламента в июне 2016 года стало ходатайство, призывающее власти провести второй референдум по вопросу Brexit. Тогда его поддержали более 4 миллионов человек. Таким образом, петиция за отмену Brexit по уровню поддержки сейчас находится на втором месте, оставив на третьем призыв о недопущении государственного визита президента США Дональда Трампа в Соединенное Королевство, который в 2017 году поддержали более 1,8 млн человек.

Глава британского МИД Джереми Хант в четверг назвал возможным проведение голосования в парламенте по вопросу отмены Brexit, если соглашение об условиях сотрудничества с Евросоюзом на следующей неделе не будет принято Палатой общин, хотя и назвал такой сценарий маловероятным.

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