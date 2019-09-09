Британская королева утвердила закон о недопущении жесткого Brexit

Королева Великобритании Елизавета II в понедельник, 9 сентября, подписала закон, который должен лишить британское правительство права осуществить жесткий Brexit без одобрения законодателей. Документ также предполагает, что британское правительство должно постараться достичь нового соглашения с ЕС на заседании Евросовета 18 октября, а если это не получится, то премьер-министр должен попросить Брюссель об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года.

Этот закон был принят сначала нижней палатой британского парламента 4 сентября, что стало возможным благодаря демаршу ряда депутатов Консервативной партии, которых вследствие этого исключили из партии. Спустя два дня документ одобрила и Палата лордов.

Между тем в понедельник об уходе со своего поста сообщил спикер палаты общин Джон Беркоу. Он собирается сделать это либо на следующих всеобщих выборах, либо 31 октября, в зависимости от того, какое событие произойдет раньше. Беркоу был спикером с 2009 года, в последние годы сторонники Brexit критиковали его за недостаточную беспристрастность.

Также 9 сентября парламент должен отправиться в пятинедельные принудительные каникулы, которые, по мнению экспертов, должны были помочь Борису Джонсону осуществить жесткий Brexit. Однако парламент предпринял ряд шаг, существенно усложнивших этот шаг для Джонсона.