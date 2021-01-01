Британия завершила процесс Brexit и покидает Евросоюз

Великобритания с 1 января 2021 года завершила процесс выхода из ЕС, который начался в конце января 2020 года. В течение года представители Европейского союза и Великобритании обсуждали то, как будут строиться дальнейшие отношения между сторонами в самых разных сферах.

Переговоры шли долго и с переменным успехом, они приостанавливались на некоторое время из-за ситуации с COVID-19, а также проходили в онлайн-формате. Время от времени диалог заходил в тупик, поскольку ни одна из сторон не желала идти на уступки и упрекала другую в отсутствии готовности к компромиссам.

В частности, одной из самых болезненных тем, которую обсуждали до конца года, оказалась тема рыбной ловли в водах Британии, а также вопросы равноправной конкуренции и управлению.

В конце концов, будущие отношения между Лондоном и Брюсселем оказались расписаны на более чем 1,2 тыс. листах соглашения, заключенного сторонами в канун католического Рождества.

Режим временного применения соглашения начинает действовать уже с 1 января. Оно будет действовать до его ратификации Европарламентом. Согласно плану, депутаты Европарламента рассмотрят соглашение между ЕС и Великобританией в марте. Британская сторона уже ратифицировала документ. Подписали его и руководители ЕС. Таким образом, точку в этом вопросе остается поставить именно Европарламенту.

На Даунинг-стрит заверили, что Великобритания в рамках соглашения вернула себе контроль над границей, торговлей, судебной системой и рыболовными водами. Власти Великобритании утверждают, что данная сделка "обеспечивает то, что было обещано британскому народу в ходе референдума 2016 года".

"Сделка гарантирует, (…) что мы больше не подчиняемся правилам ЕС, Европейский суд не играет никакой роли, и все наши ключевые красные линии в отношении возвращения суверенитета были достигнуты. Это означает, что 1 января 2021 года мы будем иметь полную политическую и экономическую независимость", — указали на Даунинг-стрит.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после согласования сделки заявил, что переговоры с ЕС по соглашению прошли хорошо и подарили Великобритании стабильность.