Британия требует провести новые президентские выборы в Беларуси
Глава МИД Британии Доминик Рааб обратился к Беларуси с призывом соблюдать рекомендации ОБСЕ по проведению новых выборов. Об этом он написал в своем Twitter.
Глава МИД Британии Доминик Рааб обратился к Беларуси с призывом соблюдать рекомендации ОБСЕ по проведению новых выборов. Об этом он написал в своем Twitter.
ОБСЕ в четверг, 5 ноября, опубликовала доклад с призывом к прекращению насилия в Беларуси в отношении мирных участников акций протеста. Кроме того, организация требует признать прошедшие в стране выборы недействительными и провести новые с опорой на ”международные стандарты”.
По словам британского министра, доклад представляет ”серьезное обвинение” в адрес режима президента Беларуси Александра Лукашенко.
”Важно, чтобы эти рекомендации были выполнены и были проведены новые выборы. Будем и далее поддерживать белорусский народ”, — написал Рааб.
9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.
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