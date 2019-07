Бразильский супермаркет по ошибке продал покупателям кокаин вместо стирального порошка

Как пишет местное издание G1, утром 15 июля один из покупателей, обнаружив вместо моющего средства спрессованную упаковку с пастой коки, попытался вернуть товар в магазин и подвергся угрозам. Другой покупатель сразу отнес найденную массу в полицию.

Правоохранители наведались в магазин и стали свидетелями того, как несколько человек выгружали такой же товар из пикапа. Подозреваемые пытались скрыться. Задержаны четыре человека - владелец и трое сотрудников супермаркета. Полицейские изъяли примерно 30-40 коробок стирального порошка с наркотиками, из спрессованной массы могло получиться не менее 200 кг кокаина, отмечает The Guardian.

Официальный представитель полиции Сан-Паулу отметил, что никогда раньше не сталкивался с подобным. По одной из версий, супермаркет использовался для отмывания денег, а кокаин попал на полки под видом стирального порошка по ошибке. В компании, производящей порошок, заявили, что имело место "явное нарушение упаковки продукции для незаконных целей", и выразили готовность сотрудничать с полицией.

Money laundering? Man finds cocaine in washing powder box in Brazil shop https://t.co/Znfr5jHz6Q

Еще один курьезный случай, связанный с наркотрафиком, произошел в аэропорту Барселоны: там задержали колумбийского курьера, который пытался спрятать полкило кокаина под париком. Впрочем, судя по фото незадачливого перевозчика, он не сильно старался: полицейских сразу привлек его нелепый вид.

The pictures! 😂😂



Operation Toupee: Man arrested in Spain with cocaine under wig https://t.co/kP8U8egubV pic.twitter.com/O0dhQCOYMb