Бразилия обогнала по числу зараженных коронавирусом Испанию и Италию, система здравоохранения Сан-Паулу скоро может рухнуть

В Бразилии стремительно увеличивается число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Эта южноамериканская страна уже вышла на четвертое место в мире по данному показателю, уступая лишь США, России и Великобритании. Только за последние сутки в Бразилии зафиксировано почти 15 тысяч новых случаев инфекции (14 919), сообщило министерство здравоохранения страны в субботу, 16 мая. В результате общее число инфицированных в этой стране достигло 233 142.

При этом в Бразилии, по сравнению с США, Россией и Великобританией, тестируется лишь крохотная доля населения, поэтому реальное число инфицированных, очевидно, значительно выше. Официальное количество летальных случаев вследствие COVID-19 в Бразилии увеличилось на 816 до 15 633.

Мэр Сан-Паулу, самого большого города страны, Бруно Ковас заявил, что система здравоохранения города скоро может рухнуть, если понадобиться больше мест в интенсивной терапии для больных коронавирусом. по его словам государственные больницы заполнены на 90% и место может закончиться где-то через две недели. В Сан-Паулу умерли уже почти 3000 человек.

Протесты против политики Жаира Болсонару

Стремительный рост числа инфицированных в Бразилии, несомненно, усилит давление на президента этой страны Жаира Болсонару, который отрицает опасность, исходящую от коронавируса, отмечает агентство Reuters. Все больше людей протестуют против политики президента.

Болсонару называет коронавирус всего лишь "небольшим гриппом" и резко критикует губернаторов, ограничивших общественную жизнь в своих регионах. Он подчеркивает, что закрытие на карантин магазинов, ресторанов и школ не по силам для экономики Бразилии. В конфликте вокруг мер по борьбе с коронавирусом Болсонару 16 мая лишился уже второго министра здравоохранения за один месяц.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!