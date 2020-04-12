12.04.2020, 15:37

Бориса Джонсона выписали из больницы

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Briti peaminister Boris Johnson Tapal 21.12.2019
Briti peaminister Boris Johnson Tapal 21.12.2019Foto: Andres Putting

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, выписан из больницы после прохождения курса лечения, сообщает Sky News.

В ближайшее время политик пока не вернется к своей работе, уточнили в канцелярии премьера.

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