Борис Джонсон заявил о необходимости провести в Британии новые выборы

После поражения в Верховном суде Великобритании, признавшего во вторник, 24 сентября, незаконным решение правительства отправить британский парламент на принудительные каникулы, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил о необходимости провести новые парламентские выборы. Об этом он сказал журналистам в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН.
Как сообщили агентству Reuters, источники близкие к британскому правительству, премьер-министр не намерен подавать в отставку, к чему его призвал, в частности, лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин. По данным источника, Джонсон намерен провести телефонные переговоры с министрами своего кабинета и вернутся в Лондон сразу же после своего выступления перед Генеральной Ассамблеей ООН.
В то же время лидер лейбористов Джереми Корбин выступая с заключительной речью на съезде партии в Брайтоне категорически высказался против проведения новых выборов до тех пор, пока Великобритании 31 октября грозит жесткий "Брекзит". Он еще раз призвал Джонсона подать в отставку. "Я думаю, что он не соответствует должности премьер-министра", - цитирует Корбина агентство dpa.
Партия лейбористов вынуждена была сократить программу своего съезда до одного дня, поскольку британский парламент, после решения Верховного суда страны вновь приступит к своей работе уже утром в среду, 25 сентября.
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