27.03.2020, 13:22

Борис Джонсон заразился коронавирусом

 (23)
EST
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис ДжонсонFoto: Andres Putting

Премьер-министр Великобритании 55-летний Борис Джонсон сообщил, что его тесты на болезнь, вызванную новым коронавирусом, дали положительный результат.

"За последние 24 часа у меня развились слабо выраженные симптомы, и анализ на коронавирус оказался положительными, — написал политик в Twitter. — Сейчас я нахожусь в самоизоляции, но я продолжу руководить ответными действиями правительства в режиме видеоконференции, и мы поборем коронавирус".

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Читайте также: