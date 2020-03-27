Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании 55-летний Борис Джонсон сообщил, что его тесты на болезнь, вызванную новым коронавирусом, дали положительный результат.
"За последние 24 часа у меня развились слабо выраженные симптомы, и анализ на коронавирус оказался положительными, — написал политик в Twitter. — Сейчас я нахожусь в самоизоляции, но я продолжу руководить ответными действиями правительства в режиме видеоконференции, и мы поборем коронавирус".
Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020
I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.
Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri
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