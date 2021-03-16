Борис Джонсон уверен, что AstraZeneca абсолютно безопасна

В понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вакцина от коронавируса AstraZeneca безопасна и что правительство уверенно использует её в программе вакцинации, сообщает Reuters.
Когда Джонсона спросили, может ли он утверждать, что вакцина безопасна, тот ответил: ”Да, могу”.
”Британское управление по контролю лекарственных средств и товаров медицинского назначения — одно из самых строгих и опытных в мире. Его представители не видят ни единой причины приостанавливать программу вакцинации. Поэтому наша уверенность в правильности действий остаётся непоколебимой, и отрадно видеть, что программа столь быстро разворачивается на всей территории Соединённого Королевства”.
Напомним, что ряд европейских стран приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca.
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