Борис Джонсон уверен, что AstraZeneca абсолютно безопасна

Когда Джонсона спросили, может ли он утверждать, что вакцина безопасна, тот ответил: ”Да, могу”.

”Британское управление по контролю лекарственных средств и товаров медицинского назначения — одно из самых строгих и опытных в мире. Его представители не видят ни единой причины приостанавливать программу вакцинации. Поэтому наша уверенность в правильности действий остаётся непоколебимой, и отрадно видеть, что программа столь быстро разворачивается на всей территории Соединённого Королевства”.

Напомним, что ряд европейских стран приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca.

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