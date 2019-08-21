Борис Джонсон: прогресс в переговорах по Brexit может быть достигнут быстро при одном условии

"Для утверждения сделки есть достаточно возможностей, но положение о границе (между Ирландией и Северной Ирландией) имеет серьезные недостатки… Прогресса можно достигнуть быстро, если забыть о вопросе с границей", — сказал Джонсон на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

"Я хотел бы четко заявить, что Британия хочет выйти из ЕС с соглашением. Но мы не можем принять условия существующего соглашения. Нам нужно изъять из него положение об особом пограничном режиме", — добавил премьер.

Он поблагодарил Меркель за теплый прием и сказал, что рад, что Берлин стал первой столицей, которую он посетил в качестве премьера. Джонсон заверил, что Британия и Германия "плечом к плечу" будут реагировать на глобальные вызовы.

Темой переговоров Джонсона в Берлине стали, помимо Brexit, ситуация вокруг Ирана, Гонконга и Китая.