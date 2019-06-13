Борис Джонсон лидирует в борьбе за пост премьера Великобритании

В борьбе за пост главы правительства Великобритании лидирует бывший глава МИД страны и экс-мэр Лондона Борис Джонсон. Его кандидатуру на голосовании в Лондоне в четверг, 13 июня, поддержали 114 из 313 депутатов-консерваторов. Таким образом, Борис по количеству голосов с большим отрывом обогнал остальных девять кандидатов.

На втором и третьем месте оказались нынешний глава британского МИД Джереми Хант (43 голоса) и министр охраны окружающей среды Майкл Гоув (37 голосов). Помимо них в следующих раундах голосований будут участвовать бывший министр по вопросам "Брекзита" Доминик Рааб (27 голосов), глава МВД Саджид Джавид (23 голоса) и министры здравоохранения Мэтт Хэнкок и по вопросам международного развития Рори Стюарт (20 и 19 голосов соответственно).

По результатам голосования предвыборную гонку вынуждены покинуть экс-лидер палаты общин Андреа Ледсом (11 голосов), депутат Европарламента и экс-министр по вопросам иммиграции Марк Харпер (10) и бывший министр труда и по делам пенсий Эстер Макви (9).

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