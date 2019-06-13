Борис Джонсон лидирует в борьбе за пост премьера Великобритании

На первом голосовании Борис Джонсон с большим отрывом опередил остальных претендентов на пост главы британского правительства. Трое кандидатов покинули предвыборную гонку.
В борьбе за пост главы правительства Великобритании лидирует бывший глава МИД страны и экс-мэр Лондона Борис Джонсон. Его кандидатуру на голосовании в Лондоне в четверг, 13 июня, поддержали 114 из 313 депутатов-консерваторов. Таким образом, Борис по количеству голосов с большим отрывом обогнал остальных девять кандидатов.
На втором и третьем месте оказались нынешний глава британского МИД Джереми Хант (43 голоса) и министр охраны окружающей среды Майкл Гоув (37 голосов). Помимо них в следующих раундах голосований будут участвовать бывший министр по вопросам "Брекзита" Доминик Рааб (27 голосов), глава МВД Саджид Джавид (23 голоса) и министры здравоохранения Мэтт Хэнкок и по вопросам международного развития Рори Стюарт (20 и 19 голосов соответственно).
По результатам голосования предвыборную гонку вынуждены покинуть экс-лидер палаты общин Андреа Ледсом (11 голосов), депутат Европарламента и экс-министр по вопросам иммиграции Марк Харпер (10) и бывший министр труда и по делам пенсий Эстер Макви (9).
Уход Терезы Мэй с поста премьер-министра
Ожидается, что новый глава Консервативной партии, который также займет пост премьер-министра Великобритании, будет избран до конца июля. Следующее голосование первого этапа назначено на 18 июня, за ним последуют еще несколько — до тех пор, пока не останутся два кандидата. Они примут участие во втором этапе, когда голосовать будут все члены Консервативной партии — почти 160 тысяч человек.
Бывший премьер Тереза Мэй официально проинформировала консерваторов о своем уходе 7 июня. В качестве причины она назвала неразрешимые разногласия с парламентом по планам выхода королевства из состава Евросоюза. Ранее соглашение о "Брекзите", ставшее результатом переговоров Мэй с Брюсселем, было три раза отклонено Палатой общин. Выход Великобритании из ЕС изначально должен быть состоятся в марте 2019 года, но затем был перенесен на 31 октября.
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