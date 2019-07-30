Борис Джонсон: Евросоюз должен сам пойти на компромиссы, чтобы избежать жесткого Brexit

"Если они не могут пойти на компромисс, если они действительно не могут этого сделать, то тогда, несомненно, мы должны будем быть готовыми к выходу без сделки", — приводит слова Джонсона агентство Reuters. "Все зависит именно от ЕС, это должна быть инициатива с их стороны, если они хотят, чтобы мы это сделали", — добавил британский премьер.

Джонсон сделал это заявление во время посещения птицеводческого хозяйства в окрестностях города Ньюпорт. Он заявил, что в случае жесткого Brexit британские фермеры могут рассчитывать на государственную поддержку, если столкнутся с проблемами выхода на привычные для них рынки. "Мы обеспечим, чтобы они получили необходимую поддержку. Если будут трудности с выходом на рынки, то мы поможем им найти новые рынки, мы предпримем оперативные меры, нацеленные на поддержку как их самих, так и их доходов", — заявил глава правительства.

Поводом для обращения Джонсона к работникам сельхозпроизводства послужило предупреждение об угрозе "гражданского неповиновения" в случае выхода страны из ЕС без сделки, которое ранее распространил Союз фермеров Уэльса.