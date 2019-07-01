Борис Джонсон: Британия докажет Путину ценность либерализма, покинув ЕС в срок

В своей постоянной колонке в The Daily Telegraph бывший глава британского МИД и экс-мэр Лондона отвечает на слова российского лидера о том, что современная либеральная идея изжила себя и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Такое мнение Путин высказал в опубликованном 28 июня интервью британской Financial Times, вызвав активные дискуссии по этому поводу среди западных СМИ и политиков. По мнению Джонсона, либерализм не только жив, но и обеспечивает западным странам "процветание на таком уровне, который даже не могли представить себе предыдущие поколения". По словам Джонсона, государства, построенные на фундаменте либерализма, свободы, равенства и верховенства закона, ждет процветание, тогда как отсутствие такого фундамента "в конечном итоге обернется катастрофой".

Как отмечает Джонсон, большинство британцев сделали выбор в пользу выхода из ЕС именно потому, что Евросоюз "начал всерьез подрывать основополагающую черту либеральной демократии — право людей в ходе выборов отстранять от власти тех, кто принимает законы". По словам британского политика, централизация власти в Брюсселе и отсутствие прозрачности в принятии решений Евросоюзом ведут к кумовству и коррупции, которые не захотели терпеть в Соединенном Королевстве.

20 июня Борис Джонсон и Джереми Хант вышли в финальную стадию борьбы за премьерское кресло. Именно Джонсон, которого Хант сменил на посту главы британского МИД прошлым летом, продолжает оставаться фаворитом гонки. Еще 11 претендентов на должность выбыли из борьбы на разных ее этапах.

24 мая Тереза Мэй объявила о предстоящей отставке сначала с поста лидера правящей Консервативной партии, а с избранием нового главы тори — и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из ЕС. До избрания нового главы консерваторов Мэй будет продолжать оставаться премьер-министром Соединенного Королевства, а передать преемнику свои полномочия она рассчитывает 24 июля.