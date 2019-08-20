"Борьба с коррупцией будет одним из моих приоритетов". Новым мэром Риги стал Олег Буров

Олег Буров в понедельник ночью был избран мэром Риги. Его предшественник Дайнис Турлайс пробыл на этой должности только месяц, а до этого 10 лет думой руководил Нил Ушаков (Согласие). Последний был отстранен от должности из-за коррупционных скандалов в самоуправлении.

По мнению Бурова, после выборов дума не стала ещё более раздробленной, так как за него отдали голоса 35 депутатов.

”Я благодарен Виестуру Зепсу за то, что его партия приняла решение стартовать в выборах. Это фактически гарантия тому, что мы можем сотрудничать, мы не конкурируем. Я на данный момент после решения господина Зепса оцениваю его как лидера оппозиции”, — сказал Буров.

По его словам, новая коалиция будет сотрудничать с оппозицией и главная цель Бурова — убрать политизированность из работы думы. Он хочет продолжить хорошие дела и изменить плохие. На вопрос журналиста имеет ли он ввиду коррупцию в Рижской думе, Буров ответил, что речь идет о ямах — как в прямом, так и переносном смысле.

”Для меня борьба с коррупцией будет одним из приоритетов в моей работе, конечно, я могу это сказать”, — подытожил Буров.