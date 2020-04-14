Борьба с коронавирусом: поможет ли "Ноев ковчег" в Испании?

В борьбе с коронавирусом власти Испании разработали оригинальную программу самоизоляции. Гражданам, которые с большой вероятностью могут заразиться SARS-CoV-2 и стать его переносчиками, но по каким-то причинам не могут самоизолироваться дома, предлагается заселиться в специально подготовленные для этих целей гостиницы, общежития и базы отдыха. Проживание для таких постояльцев бесплатно, оплатить придется лишь частично питание. Эта программа министерства здравоохранения Испании получила название "Ноев ковчег".

Для кого предназначены испанские "ковчеги" самоизоляции

Программа испанского Минздрава — добровольная. Воспользоваться ей могут, прежде всего, медработники, которые в силу своей профессии постоянно находятся в контакте с заболевшими COVID-19 и могут заразиться сами или заразить своих близких.

К услугам "Ноева ковчега" могут прибегнуть и бессимптомные носители SARS-CoV-2, у которых при тестировании обнаружен вирус. Хотя явных признаков заболевания у таких людей нет, они опасны для окружающих. Могут рассчитывать на заселение в "ковчег" и люди, которые предположительно могли заразиться, но пока не получили результаты тестирования.

Самоизоляция в отеле: Мадрид против коронавируса

Как сообщили DW в пресс-службе Минздрава, программа еще находится "в начальной фазе". В каких-то регионах она уже работает, в других пока лишь готовят список гостиниц для размещения пациентов, а где-то от нее совсем отказываются. Отказались от "ковчегов" на Канарах, так как там мало заболевших и всех желающих изолироваться можно разместить в пустующих отделениях клиник.

Одной из причиной промедления в ряде регионов являются проблемы с финансированием проекта. Тем не менее, в автономных сообществах Арагон и Валенсия все готово для реализации "Ноева ковчега". Программа уже внедряется в Наварре и на Балеарских островах, а также в испанской столице. В Мадриде, где, по оценкам Минздрава, "сложилась особо сложная эпидемиологическая обстановка", под "ковчеги" уже отвели 21 гостиницу. В них пока расселили 1600 человек.