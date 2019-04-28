Борьба с глобальным потеплением: Нью-Йорк откажется от небоскребов?

Сам Гретцель любит демонстрировать студентам, как работают его солнечные батареи. Для этого ему требуется сок одной ягоды малины, капля йодового раствора и немного зубной пасты. Смесь распределяется между двумя стеклянными пластинами, покрытыми оксидом олова: это приводит в движение небольшой вентилятор, подключенный к экспериментальной установке.

Энергетическое стекло также поддерживает теплоизоляцию

Михаэль Гретцель запатентовал свое изобретение еще в 1992 году. Эта технология уже давно прошла этап лабораторных исследований и эффективно применяется в промышленности. К примеру, в австрийском Граце построена первая в мире башня с фасадом из энергетического стекла общей площадью в 1000 квадратных метров. Электроэнергию также производят витрины фармацевтической компании Merck в немецком городе Дармштадте и стеклянные жалюзи в конференц-центре SwissTech Convention Center в швейцарской Лозанне — в том числе и в пасмурную погоду.

Степень эффективности изобретения Гретцеля может достичь 14 процентов. Однако в этом случае стекло уже не будет столь прозрачным, поясняет профессор в беседе с DW. А это, в свою очередь, не всегда нравится архитекторам. Поэтому эффективность солнечных батарей, которые устанавливают на фасады зданий, составляет лишь около четырех процентов.

При этом стоит отметить, что некоторые современные солнечные батареи на основе кремния, из которого изготовлено подавляющее большинство систем фотовольтаики, могут преобразовывать в электричество более 20 процентов солнечной энергии.

В то же время солнечные батареи Гретцеля имеют еще одно преимущество: они могут ловить солнечные лучи не только с лицевой стороны, что повышает их эффективность в два раза. Кроме того, энергетическое стекло отражает инфракрасные лучи, создавая тем самым эффект теплоизоляции. Это позволяет экономить энергию в течение всего года: летом тепло остается снаружи, а зимой — в помещении, поясняет Гретцель.

Нью-Йорку нужно брать пример с Сингапура

Стеклянная поверхность размером 300 на 50 метров, что соответствует площади фасада нью-йоркского небоскреба, может производить 2 250 000 киловатт-часов электроэнергии в год, подсчитал Гретцель. Примерно столько же электроэнергии в общей сложности потребляют около 300 жителей мегаполиса.

Впрочем, это еще далеко не предел. Поэтому швейцарский профессор хочет дать мэру Нью-Йорка совет. Если бы американцы летом устанавливали кондиционеры на температуру в 25 градусов, как это уже делают в Сингапуре, это позволило бы существенно сократить потребление энергии. "Можно прекрасно работать и при температуре в 25 градусов, надо только снять пиджак", — подытоживает Гретцель.