Болтон: США не потерпят вмешательства иностранных военных в Венесуэле

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя ситуацию о прибытии в Венесуэлу российских самолетов с военнослужащими, предупредил, что Вашингтон не станет терпеть вмешательство иностранных военных в дела Западного полушария.

"Соединенные Штаты не потерпят вмешательства враждебных иностранных вооруженных сил в достижение странами Западного полушария общих целей демократии, безопасности и верховенства права", — написал Болтон в Twitter во вторник, 26 марта, добавив, что "венесуэльские военные должны поддержать народ Венесуэлы".

Советник Дональда Трампа подчеркнул, что Соединенные Штаты посылают в Венесуэлу продовольствие и лекарства, а не "ядерные бомбардировщики и спецназ для поддержки коррумпированного диктатора", отметив, что "Россия должна работать с международным сообществом" ради поддержки народа Венесуэлы.