Больной коронавирусом литовец снова сбежал из больницы

Примерно через пару часов, при неясных до сих пор обстоятельствах, мужчина был возвращен в палату медицинского учреждения.

По предварительным данным, мужчина вернулся сам.

Были ли у мужчины, который произвольно покинул медицинское учреждение, новые контакты в течение этого периода и где он был, в настоящее время выясняют специалисты из больницы и центра здравоохранения, а также сотрудники полиции.

Пресс-секретарь медицинского учреждения Саулюс Твирбутас подтвердил Delfi, что факт попытки побега из медицинского учреждения был.

"После первого побега мужчину держали в палате, где были сняты оконные ручки, а двери были заперты снаружи. Однако в воскресенье утром после завтрака было замечено, что пациента не было в палате.

Ему как-то удалось открыть окно и сбежать через него. Позже мужчина был замечен на территории больницы и вернулся в палату. Мы проинформировали сотрудников полиции, которые в настоящее время организуют полицейский дежурный пост на территории медицинского учреждения", — сказал Твирбутас.

Больной коронавирусом мужчина во второй раз сбегает из медицинского учреждения — впервые он сбежал из того же медицинского учреждения 23 июля. Тогда мужчина также побежал через окно палаты.

После его первого побега из медицинского учреждения полиция начала досудебное расследование в соответствии с пунктом 1 статьи 277 Уголовного кодекса — нарушение правил борьбы с эпидемиями или инфекционными заболеваниями.

Эта статья предусматривает, что лицо, которое было проинформировано медицинским учреждением о своей болезни и предупреждено о мерах защиты, которые он должен соблюдать в отношениях с людьми, поставило под угрозу заражения опасным инфекционным заболеванием другого человека, наказывается штрафом или лишением свободы или арестом, или тюремное заключение на срок до одного года.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!