Болгария высылает российского дипломата. Его подозревают в шпионаже

Прокуратура Болгарии объявила, что один из сотрудников российского посольства занимался шпионской деятельностью, пишет "Медуза".
С сентября 2018 года, говорится в заявлении прокуратуры, он ”собирал информацию, представляющую государственную тайну, с целью передачи ее иностранному государству”. В частности, он проводил конспиративные встречи с гражданами, имеющими доступ к секретной информации Болгарии, ЕС и НАТО.
Шпионажем, утверждает прокуратура, занимался первый секретарь посольства России в Болгарии. Так как он обладает дипломатическим иммунитетом, расследование было приостановлено.
О выявленных в ходе расследования фактах главный прокурор Сотри Цацаров 25 октября официально уведомил министра иностранных дел.
Посольство РФ в Болгарии пока заявление прокуратуры никак не прокомментировало, сообщает ТАСС.
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