04.03.2019, 08:05

Более 20 человек погибли от торнадо в Алабаме

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Более 20 человек погибли от торнадо в Алабаме
Foto: SCOTT FILLMER/Scanpix

По меньшей мере 22 человека погибли в результате торнадо, обрушившегося на штат Алабама, сообщает Associated Press.

Стихийное бедствие произошло вечером 3 марта в округе Ли на юго-востоке штата, а также в соседней Джорджии, передает Meduza.

По словам шерифа округа Джея Джонса, катаклизм вызвал ”катастрофические разрушения”. Многие местные жители получили ранения. Количество жертв торнадо может еще вырасти.

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере призвал жителей Алабамы быть осторожнее и беречь себя, а также выразил поддержку семьям погибших и пострадавших.

Читайте также: