Более 20 человек погибли от торнадо в Алабаме

Стихийное бедствие произошло вечером 3 марта в округе Ли на юго-востоке штата, а также в соседней Джорджии, передает Meduza.

По словам шерифа округа Джея Джонса, катаклизм вызвал ”катастрофические разрушения”. Многие местные жители получили ранения. Количество жертв торнадо может еще вырасти.

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере призвал жителей Алабамы быть осторожнее и беречь себя, а также выразил поддержку семьям погибших и пострадавших.