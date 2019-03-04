Более 20 человек погибли от торнадо в Алабаме

По меньшей мере 22 человека погибли в результате торнадо, обрушившегося на штат Алабама, сообщает Associated Press.
Стихийное бедствие произошло вечером 3 марта в округе Ли на юго-востоке штата, а также в соседней Джорджии, передает Meduza.
По словам шерифа округа Джея Джонса, катаклизм вызвал ”катастрофические разрушения”. Многие местные жители получили ранения. Количество жертв торнадо может еще вырасти.
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере призвал жителей Алабамы быть осторожнее и беречь себя, а также выразил поддержку семьям погибших и пострадавших.