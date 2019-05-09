09.05.2019, 21:30

Более 10 млн россиян прошлись в ”Бессмертном полку”

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Gazeta.ru
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Более 10 млн россиян прошлись в ”Бессмертном полку”
Foto: Itar Tass

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что шествие ”Бессмертного полка” собрало более 10 миллионов человек по всей России, передает РИА ”Новости”.

По ее словам, в рамках акции состоялось 3,7 тысячи мероприятий.

”В ходе проведения ежегодного шествия ”Бессмертный полк” состоялось 3700 мероприятий по всей территории Российской Федерации. В патриотической акции приняли участие более 10 миллионов человек”, — сказала Волк.

В День Победы в России и зарубежных странах по традиции, установившейся несколько лет назад, проходит акция ”Бессмертный полк”. Дети, внуки, правнуки фронтовиков и тружеников тыла проходят в этот день парадом, неся фотографии своих предков, участвовавших в войне.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин присоединился к шествию ”Бессмертного полка” в центре Москвы.

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