Более 10 млн россиян прошлись в ”Бессмертном полку”

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что шествие ”Бессмертного полка” собрало более 10 миллионов человек по всей России, передает РИА ”Новости”.
По ее словам, в рамках акции состоялось 3,7 тысячи мероприятий.
”В ходе проведения ежегодного шествия ”Бессмертный полк” состоялось 3700 мероприятий по всей территории Российской Федерации. В патриотической акции приняли участие более 10 миллионов человек”, — сказала Волк.
В День Победы в России и зарубежных странах по традиции, установившейся несколько лет назад, проходит акция ”Бессмертный полк”. Дети, внуки, правнуки фронтовиков и тружеников тыла проходят в этот день парадом, неся фотографии своих предков, участвовавших в войне.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин присоединился к шествию ”Бессмертного полка” в центре Москвы.