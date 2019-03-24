Более 1 млн лондонцев пришли на марш за повторный референдум по Brexit

”По всей стране обычные люди выступают против этого неудавшегося Brexit. Спасибо каждому из 1,000,000 участников марша за то, что они пришли сюда сегодня со всей страны”, — говорится в сообщении.

Кроме того, петицию с требованием отменить действие статьи 50 договора о Евросоюзе, которая регулирует выход стран, и сохранить членство Великобритании в ЕС подписали более 2,6 миллионов британских граждан.

Ранее газета Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй из-за проблем с согласованием выхода Британии из ЕС.