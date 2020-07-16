Бои продолжаются: Баку и Ереван возобновили стрельбу на границе

На товузском направлении азербайджано-армянской границы возобновились бои, сообщили в минобороны Азербайджана. По информации военных, подразделения ВС Армении с утра 16 июля вновь попытались атаковать позиции азербайджанской армии.

Как указали в оборонном ведомстве, из крупнокалиберного оружия и минометов были обстреляны села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли, пострадавших среди мирного населения нет. ”В настоящее время на этом направлении идет бой. Оперативная обстановка находится под контролем подразделений азербайджанской армии”, — указано в сообщении министерства.

В свою очередь, в минобороны Армении сообщили, что подразделения ВС Азербайджана попытались совершить диверсию, а затем начали обстреливать приграничные села Айгепар и Мовсес.

”Примерно в 03:40 (02:40 мск) армянские ВС предотвратили попытку диверсионного прорыва противника. После боев противник, понеся потери, был отброшен. Затем в 05:20 азербайджанские подразделения с помощью гаубицы Д-30 начали обстреливать села Айгепар, Мовсес. Огонь все еще продолжается”, — написала в Facebook пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян.

Перестрелка между военнослужащими Армении и Азербайджана началась на границе 12 июля. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокациях. В день, когда началось обострение, в минобороны Азербайджана сообщили, что подразделения ВС Армении при помощи артиллерии пытались атаковать позиции азербайджанской армии на товузском направлении границы. После этого завязался бой.

В Баку утверждают, что противник отступил после того, как понес потери. По данным военных, с азербайджанской стороны в бою погибли два военнослужащих, пятеро получили ранения, но позже от полученных ранений скончался еще один солдат.

Ереван при этом представляет иную картину. Пресс-секретарь минобороны Шушан Степанян сообщила, что около 12:30 12 июля азербайджанские военнослужащие на автомобиле УАЗ попытались нарушить госграницу на тавушском направлении, после чего последовало предупреждение армянской стороны. Тогда противник оставил автомобиль и вернулся на свои позиции, говорит она.