Боевики в секторе Газа пообещали сорвать "Евровидение"

”Мы не позволим врагу преуспеть в проведении ни одного фестиваля, который направлен на вред палестинскому мировоззрению. Сопротивление обязано отвечать на вражескую агрессию и удивлять”, — указано в заявлении.

При этом ”РИА Новости” и ТАСС со ссылкой на сообщение от организаторов — израильской телекорпорации Kan — пишут, что расписание ”Евровидения” не изменилось на фоне обмена ракетными ударами между Израилем и сектором Газа, который начался утром 4 мая.

Организаторы пояснили, что в соответствии с указаниями Управления тыла (ведомство Израиля, ответственное за защиту гражданского населения) события конкурса пройдут без изменений. В частности, подчеркнули в Kan, сейчас делегации стран-участников продолжают репетиции в Тель-Авиве, где состоится конкурс.

РБК направил запрос в Kan.

”Евровидение” пройдет 14–18 мая. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев.