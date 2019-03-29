Bloomberg: США подготовили санкции против РФ в связи с инцидентом в Солсбери

По их данным, проект санкций прошел согласование в Государственном департаменте и Министерстве юстиции США. В настоящий момент новый пакет рестрикций ожидает одобрения Белого дома.

Агентство сообщило, что новые санкции включают меры в отношении банковского сектора. Не ясно, почему американские власти до сих пор официально не объявили о готовности нового пакета санкций. Также нет информации о том, как долго будет продолжаться рассмотрение этих мер Белым домом, отмечает агентство.

США применили в конце августа ограничительные меры против России из-за дела Скрипалей в рамках американского Закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. Вашингтон прежде всего ввел запрет на поставку России продукции двойного назначения, сделав ряд исключений. Этот закон предусматривает угрозу использования второй волны санкций.